В Хмельницком коронавирус выявили у врача, который работал в военном госпитале

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Десять сотрудников госпиталя находятся на обсервации

В Хмельницком подтвердился коронавирус у врача, который также работал в военном госпитале. Об этом сообщил начальник госпиталя Сергей Мельник, передает Army Іnform.

Сообщается, что врач-реаниматолог одной из местных больниц, который на полставки работал в военном госпитале, заболел коронавирусом. Ему стало плохо еще 30 марта.

"Из-за контакта с подтвержденным на коронавирус врачом пока 10 человек из госпиталя, включая меня, находятся дома на обсервации. Нам сегодня сделали ПЛР-тесты, результаты поступят поздно вечером или завтра утром", - отметил Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове ужесточили карантин. Со 2 апреля в городе вводится обязательный масочный режим во всех магазина, запрет на пикники в парках, а также закрывают детские площадки.

Сегодня стало известно, что в Ивано-Франковске может резко увеличиться количество подтвержденных случаев, поскольку на ПЛР-тесты отправили 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус. Также сообщалось, что в областной больнице находятся восемь пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.