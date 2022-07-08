В Хмельницком изнасиловали и убили несовершеннолетнюю

В Хмельницком полиция задержала 20-летнего парня, который изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю девушку. Ее тело нашли возле железнодорожного переезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"6 июля 2022 года 20-летний юноша в г. Хмельницком увидел незнакомую девушку и пытался с ней познакомиться поближе. Когда она отказала вытащил из одежды шнуровку, набросил ей на шею, изнасиловал и задушил. Тело 16-летней девушки нашли вблизи бездействующего железнодорожного переезда. В совершенном юноша признался", - рассказали в ОГП.

Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства, совместно с сексуальным насилием (п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины).