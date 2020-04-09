В Хмельницком госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

В Хмельницком в инфекционную больницу госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского совета.

Как сообщается, в инфекционной больнице за минувшие сутки госпитализированы 6 больных: один с кишечной инфекцией, двое с гриппом, двое с ОРВИ и один 1 с подозрением на коронавирус. По состоянию на 9 апреля в больнице находится 38 больных, из них 8 больных COVID-19 - 4 жители города, в больнице сейчас также 5 человек с подозрением, из них 2 человека с города.

Как отмечается, в целом в Хмельницкой области 15 больных коронавирусом, из них 7 - жители Хмельницкого.

Напомним, в Хмельницком за сутки госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус.

Также количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 новых случаях, также умерли 52 человека. Выздоровели за последний день 35 пациентов. Больше всего заболевших насчитывается в столице Украины, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.