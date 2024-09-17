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У Хмельницькій області в школі отруїлись діти: справу розслідує поліція

Фото: Харчування дітей у шкільній їдальні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У місті Красилів Хмельницької області до лікарні із харчовим отруєнням потрапили учні однієї із шкіл. Поліція почала розслідування.

Наразі відомо про шість госпіталізованих дітей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у Хмельницькій області.

Працівники поліції 13 вересня під час моніторингу соцмереж виявили інформацію, що у Красилові до медиків із однаковими симптомами харчового отруєння звернулися учні однієї із шкіл. 

Наразі відомо про 6 дітей, які скаржилися на погане самопочуття. Їх госпіталізували до інфекційного відділення лікарні.

Зазначається, що відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Поліція з'ясовує причини отруєння учнів. Ведеться досудове розслідування.

Про отруєння дітей у Красилові повідомили й у Держпродспоживслужбі Хмельницької області. Фахівці розпочали санітарно-епідеміологічного розслідування.

Фото: Лікування отруєння (ілюстративне freepik.com)

"За інформацією спеціалістів Хмельницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, Акт готовності до нового навчального 2024/2025 року Красилівського ліцею не було підписано у зв’язку з порушеннями  вимог санітарного законодавства. Така сама ситуація мала місце протягом минулих років ", - зазначили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, ми писали, що в одній зі шкіл Києва стався спалах кишкової інфекції.

Також у Центрі громадського здоров'я розповіли, які ознаки отруєння водою та при яких симптомах терміново потрібен лікар.

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