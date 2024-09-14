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В Хмельницькій області чоловік розстріляв поліцейських з автомата, є поранені

Фото: в Хмельницькій області чоловік розстріляв поліцейських з автомата, є поранені (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Наталія Гурковська

У Хмельницькій області чоловік із автомата розстріляв поліцейських, випустивши по них 60 куль. Один із поліцейських у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Хмельницької області.

"На Хмельниччині в результаті спецоперації КОРД затримав чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного. Зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 патронів", - йдеться у повідомленні.

Подробиці НП

Так, 14 вересня, близько 1:00, в селі Олешин екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.

З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння - "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі. Правоохоронці склали на керманича протокол.

"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу", - додали в поліції.

 

У Хмельницькій області чоловік із автомата розстріляв поліцейських (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В результаті стрілець поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля.

"Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронець перебуває у важкому стані. Також пошкоджено два службових авта: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше - бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам", - додали правоохоронці.

В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця.

Не перший випадок

Нагадаємо, 20 квітня у Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських. Один із правоохоронців загинув, а інший - отримав поранення.

Пізніше з'ясувалося, що на поліцейських напали військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину в Одеській області. Вони хотіли втекти за кордон.

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