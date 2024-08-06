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У Хмельницькій області автобус з дітьми, що їхав до Болгарії, потрапив у ДТП

Фото: У Хмельницькій області автобус з дітьми, що їхав до Болгарії, потрапив у ДТП (hm.npu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок ввечері на автодорозі "Житомир - Чернівці" у селі Жванець сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус з дітьми потрапив в аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей з Києва до Болгарії на відпочинок. За попередніми даними, водій не врахував дорожньої обстановки, з'їхав з дороги у селі Жванець та зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та кілька дорослих, які супроводжували школярів.

Внаслідок аварії травмувалися 62-річний чоловік і семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження). Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик, слідство триває.

Нагадаємо, на початку серпня в Одесі зіткнулися продуктова вантажівка та автомобіль ДСНС, внаслідок чого постраждали троє людей.

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ДТПХмельницька область