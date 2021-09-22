За кулисами Amazon: искусственный интеллект дискриминирует водителей компании

Камеры Netradyne гигант онлайн-покупок Amazon начал устанавливать в своих автофургонах в начале этого года - по состоянию на сентябрь более половины его американского парка доставки были оснащены этими устройствами.

Усовершенствованная четырехобъективная камера с искусственным интеллектом записывает и анализирует лица и поведение водителей в течение всей смены. Каждый раз, когда обнаруживается так называемое "отвлекающее событие" - то есть нарушение или отступлление от принятых стандратов работы, отснятый материал загружается в интерфейс службы контроля Amazon.

Камеры Netradyne могут определять, зевает ли водитель, пристегнут ли он ремнем безопасности и отвлекается ли во время вождения. Собирая при этом биометрические данные, из-за чего некоторые водители увольняются.

Отснятый видеоряд влияет на оценку водителя по безопасному вождению, которая выставляется в конце каждой недели. Эти оценки определяют бонусы, премии и доплаты. Для того, чтобы их получить должно быть зарегистрировано менее пяти "событий" на 100 маршрутов доставки.

При этом водители в Калифорнии, Техасе, Канзасе, Алабаме и Оклахоме заявляют, что зачастую камеры наказывают их несправедливо – например, за взгляд в боковое зеркало, включение во время движения радио и даже когда водители в пробке вынуждены сокращать дистанцию до впереди тянущегося авто.

"Камеры Netradyne, которые Amazon установила в наших фургонах, были сплошным кошмаром", - рассказывает бывший водитель службы доставки. "Она следила за каждым моим шагом. И орала на меня противным роботизированным голосом за несоблюдение безопасной дистанции, когда мой фургон "подрезали". Если я смотрел в боковое зеркало, чтобы убедиться в безопасном перестроении, камера считала, что я отвлекаюсь – лишь потому, что мое лицо было повернуто чуть в сторону. Я никогда не чувствовал себя в безопасности за рулем, когда камера следила за любым моим движением".

В свою очередь в Amazon заявляют, что компания установила интеллектуальные камеры, чтобы водители "чувствовали себя в безопасности на дороге". И утверждают, что в результате число несчастных случаев на производстве сократилось на 48 процентов, а количество нарушений ПДД и вовсе на 77%.

Несмотря на столь бравурные заявления, некоторым водителям настолько надоели камеры, что они заклеивают объективы липучками или даже ночью водят в темных солнцезащитных очках, чтобы обойти всевидящий "монитор отвлеченного вождения".