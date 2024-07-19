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Химерна жертва. Австралійський спортсмен пішов на ампутацію заради Олімпіади-2024

Фото: Метт Доусон утретє потрапив на літні Ігри (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Австралії з хокею на траві Метт Доусон наважився на хірургічну операцію на травмованому пальці задля виступів на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Олімпіади.

30-річний австралієць ампутував частину пальця руки. Раніше він його зламав і повинен був пропустити Ігри-2024.

"Я прийняв зважене рішення разом із пластичним хірургом не лише заради можливості зіграти в Парижі, але й для подальшого життя. Найкращим варіантом для мене було видалити верхню частину пальця. Вважаю, це захопливий виклик. Сподіваюся, мені не знадобиться багато часу для набирання форму", – заявив Доусон.

Прийдешня Олімпіада стане третьою у кар'єрі хокеїста. На Іграх у Ріо-де-Жанейро він у складі команди фінішував шостим, а на Олімпіаді в Токіо став срібним призером змагань. Кольори національної команди Доусон захищає з 2014 року.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

У головних змаганнях чотириріччя загалом візьме участь 10,5 тисяч спортсменів. Вони визначать медалістів у 48-ми дисциплінах. Збірна України обрала гаслом фразу The Will to Win ("Воля до перемоги").

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо) та канал "Суспільне Спорт".

Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня. Триватимуть змагання до 11 серпня.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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