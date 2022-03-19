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"Хезболла" отрицает отправку боевиков в Украину на фоне войны с Россией

Новина українською →
Ливия, Суббота 19 марта 2022 12:38
"Хезболла" отрицает отправку боевиков в Украину на фоне войны с Россией Фото: (twitter.com/Twelver313)
Автор: Валерия Полищук

Ливанская группировка "Хезболла" отрицает отправку своих боевиков в Украину для поддержки российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Я категорически отрицаю все эти заявления. Эти утверждения - ложь, в которой нет ни капли правды. Никто из "Хезболлы", ни боец, ни эксперт, не отправился на это поле боя", - заявил лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия собирает наемников из других стран, чтобы тоже отправить их в Украину на войну, в том числе "Хезболлу".

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