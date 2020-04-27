В Херсонской области не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19

В Херсонской области за последние сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, за последние сутки областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины провел 285 исследований на выявление коронавируса методом ПЦР и ни нового случая не зафиксировали.

"Также имеем полное выздоровление 16 человек (11 - с Алешковского района и 5 - из Голопристанского), шестеро из них - медработники", - говорится в сообщении.

По состоянию на 27 апреля имеем 88 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19 в Херсонской области, из которых полностью выздоровели 31 человек и один летальный случай.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. На данный момент, известно о шести случаях заражения. Согласно решению Кабинета министров, указанное общежитие определено как изолятор.

Кроме того, по состоянию на 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.

Добавим, что ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания. При этом стартовая точка ослабления карантина назначена на 11 мая.