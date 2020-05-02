В Херсонской области выявили 17 новых случаев COVID-19

В Херсонской области за последние сутки лабораторно подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Сообщается, что специалисты областного лабораторного центра Министерства здравоохранения провели 228 ПЦР-исследований на выявление коронавируса, из которых 17 дали положительный результат.

Так, вирус обнаружили у 15 жителей Каховки, среди которых два медработника Каховской ЦРБ, у одного жителя Херсона: у одного жителя Чаплинского района.

"Из них 2 человека находятся на лечении в инфекционном отделении Каховской ЦРБ. Состояние средней тяжести, подключение к аппаратам ИВЛ не нуждаются.

Все остальные находятся дома на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Алешковском районе от коронавируса выздоровели шесть человек, четверо из которых - медики.

"По состоянию на 2 мая в области 138 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 52 человека уже выздоровели, и, к сожалению, есть 2 летальных исхода", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 2 мая в Киеве лабораторно подтвердили более 40 случаев заражения коронавирусом. Заболевание обнаружили у 22 женщин и 19 мужчин.

Кроме того, в Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 550 человек. Общее количество инфицированных украинцев превысило 11 тысяч. От осложнений болезни умерли 279 пациентов, а 1498 - вылечились.