В частности, целью допроса является получение информации о принадлежности их к конкретному подразделению ВС РФ, состоянии укомплектованности вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и личным составом, получение информации о задании подразделения.

Также это позволит прогнозировать дальнейшие действия противника по продвижению его подразделений по территории Херсонской области.

К тому же планируется установка личных данных захваченных военнослужащих РФ для дальнейшего обмена пленными.

В Херсонской области ВСУ задержали четырех военнослужащих РФ (facebook.com/uvPivden)