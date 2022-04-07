На территории Херсонской области Вооруженными Силами Украины были задержаны четверо военнослужащих российской федерации. В частности, сейчас с оккупантами ведется допрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировка войск "Юг".

В частности, целью допроса является получение информации о принадлежности их к конкретному подразделению ВС РФ, состоянии укомплектованности вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и личным составом, получение информации о задании подразделения.

Также это позволит прогнозировать дальнейшие действия противника по продвижению его подразделений по территории Херсонской области.

К тому же планируется установка личных данных захваченных военнослужащих РФ для дальнейшего обмена пленными.

В Херсонской области ВСУ задержали четырех военнослужащих РФ (facebook.com/uvPivden)