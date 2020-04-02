В Херсонской области умерла медсестра с COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медсестра работала в больнице в Олешках

От коронавируса в Херсонской области умерла медсестра больницы в Олешках. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко, передают местные СМИ.

По его словам, коронавирус у медсестры обнаружили посмертно. На сегодня около сотни работников Олешковской больницы отстранены от работы, устанавливаются контактные лица умершей.

"Это медицинская сестра. У нее взяли анализ утром и должны были его сделать. Вечером, когда должны были быть известны результаты, она, к сожалению, умерла", - добавил Короленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 17 из 20 умерших от коронавируса COVID-19 были старше 50 лет. По состоянию на 2 апреля жертвами COVID-19 стали 15 женщин и 5 мужчин. Трое умерших в течение 14 дней до появления клинических симптомов ездили за границу.

Ранее также стало известно, что в Ровенской области одним из четырех новых инфицированных коронавирусом оказался монах. Как утверждают местные власти, он контактировал с мужчиной, который накануне вернулся из Италии.