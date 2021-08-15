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В Херсонской области убили полицейского, прибывшего на вызов

Автор: Дмитрий Левицкий

В Херсонской области сегодня утром смертельно ранили полицейского, прибывшего на вызов. Медработник, приехавший вместе с правоохранителем, также получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

Утром жительница села Веселого заявила в полицию, что у ее сына произошло расстройство психической болезни. На место выехали подразделение быстрого реагирования и медики.

"Когда полицейский и медработник зашли во двор больной человек, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и вызвал ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции. К сожалению, полицейский от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Жизни медработника угрозы нет ", - рассказали в полиции.

Напавшего задержали другие правоохранители. Правоохранители квалифицировали инцидент по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от девяти до пятнадцати лет за решеткой или вообще пожизненное заключение.

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Херсонская область