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В Херсонской области трое гражданских подорвались на вражеской мине

Фото: в Херсонской области трое гражданских подорвались на вражеской мине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Лазурном Херсонской области трое горожан подорвались на вражеской мине. Оккупанты расположили ее рядом с пансионатом "Парус".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное", - пишет пресс-служба.

Инцидент произошел 3 июня. Трое гражданских, отдыхая на местном пляже рядом с пансионатом "Парус", подорвались на мине. В результате взрыва они погибли на месте.

Сейчас осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Правоохранители в очередной раз обращают внимание граждан, что оккупанты минируют леса, пляжи и другие местности Херсонщины. Будьте внимательны и осторожны, не подвергайте себя опасности", - добавляет пресс-служба.

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