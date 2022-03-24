В Херсонской области в результате обстрелов погибли двое мужчин

Российские оккупационные войска продолжали атаку на Херсонскую область в ночь на 24 марта. В результате вражеских обстрелов погибли двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Станиславского сельского главу Ивана Самойленко в Facebook .

Во время вечерних и ночных обстрелов погиб житель села Станислав. Кроме того, смертельные травмы получил мужчина из села Кирово, который эвакуировался к родственникам.

"Будьте внимательными и осторожными, не пускайте людей на улицу, сидите дома в укрытиях. Ситуация неспокойная", - отметил глава села.