В Херсонской области в результате ДТП погибли трое человек

Во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Херсонской области водитель съехал в канал, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сообщается, что среди погибших двое детей 2002 и 2014 г.р. Отметим, 17 июня около 10 часов дня в ГСЧС поступила информация об исчезновении трех человек, вблизи села Магдалиновка Чаплинского района.

"При поиске установлено, что 16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, человек (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.)", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 15 июня, около 08:30 в Голосеевском районе Киева на Демеевской площади в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше в ДТП погибли трое украинцев. Отмечается, что по неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, cъехал с дороги и врезался в дерево.