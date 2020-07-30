В Херсонской области разоблачили закупку некачественных COVID-тестов на 2 млн гривен

Правоохранители задокументировали приобретение некачественных тестов на коронавирус должностными лицами Херсонского областного лабораторного центра. Чиновники нанесли государству убытков на свыше 2 млн гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Предварительно, госучреждение заключило договор на поставку 35 тысяч единиц тест-систем для диагностирования коронавируса, однако приобретенные средства являются не рекомендованными к использованию в медицинских учреждениях.

По факту противоправной деятельности было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Граждане, которых диагностировали некачественными тестами, прошли повторную проверку на коронавирус.

Напомним, почти четвертая часть тестов на коронавирус могут быть ложноотрицательными; факторы, влияющие на достоверность результата исследования, назвали в Минздраве.