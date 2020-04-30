В Херсонской области подтвердили девять новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще семь жителей области побороли вирус

В Херсонской области за последние сутки было выявлено девять новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Как сообщается, специалистами областного лабораторного центра Министерства здравоохранения было проведено 325 ПЦР-исследований на выявление коронавируса, 125 из которых по городу Каховка.

Итак, коронавирус подтвердили у семи людей, контактировавших с ранее выявленными больными COVID-19 с предприятия в городе Каховка, а именно у трех женщины (22, 41 и 45 лет), четырех мужчины - (28, 36, 42 и 64 года) и у двух членов семьи, ранее выявленной больной коронавирусом женщины тоже из Каховки (девушка 18 лет и мужчина 42 года).

"Все они находятся на самоизоляции под ежедневным медико-санитарным надзором", - говорится в сообщении.

В то же время в области семь человек выздоровели от вируса, один в Новой Каховке, один - в Херсоне и пятеро в Алешковской районе.

"Так, по состоянию на 30 апреля в области 120 лабораторно подтвержденных случая на коронавирус. 44 человека из них уже выздоровели, и к сожалению, 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Напомним, с 29 апреля в Херсонской области закрыли на въезд и выезд город Каховка. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Город будет закрыт до 06:00 4 мая.

Кроме того, в Запорожской области усиливают карантинные мероприятия на майские выходные.