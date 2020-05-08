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В Херсонской области подтвердили 7 новых заражений COVID-19

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 20:39
В Херсонской области подтвердили 7 новых заражений COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди заболевших - один ребенок

В Херсонской области на протяжении суток, 8 мая, подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что шестеро заболевших являются жителями села Гладковка Голопристанского района. Все они контактировали с ранее инфицированным человеком. Еще один случай COVID-19 подтвердили у ребенка из Олешковского района.

Также в ОГА отметили, что за сутки двое жителей Олешковского района выздоровели от коронавируса

"По состоянию на 8 мая в области 156 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус, 69 из них уже выздоровели, и, к сожалению, есть 2 летальных исхода", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области прокуратура открыла дело из-за вспышки коронавируса в Перечинском детском интернате. Там заболели 10 человек, из них 4 - дети.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области коронавирусом заразились 10 медицинских работников, которые контактировали с пациентом с COVID-19. Медики проходят лечение на самоизоляции.

Теги Новости Украины Херсонская областьКоронавирус
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