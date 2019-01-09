В Херсонской области пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Херсонской области (hr.npu.gov.ua)

С трассы в кювет слетел автобус сообщением Одесса-Энергодар

В Херсонской области пассажирский автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате аварии пострадали водитель и два пассажира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня днем, 9 января, неподалеку с. Малая Лепетиха - с трассы в кювет слетел автобус сообщением Одесса-Энергодар.

"В связи со сложными дорожными условиями водитель автобуса, в котором находилось 10 пассажиров, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и два пассажира получили телесные повреждения. На месте пострадавшим была оказана медицинская помощь и они были направлены в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Фото: ДТП в Херсонской области (hr.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2018 года на железнодорожных переездах и путях вне переездов произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, во время которых погибли 16 человек и получили травмы еще 30.