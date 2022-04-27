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В Херсонской области оккупанты взяли местных фермеров в "рабство"

Фото: в Херсонской области оккупанты заставляют фермеров работать на них (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На Херсонщине российские оккупанты позволили аграриям сеять только зерно и подсолнечник и требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большинство будущего урожая захватчикам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

В Чаплинском районе рашисты заставляют аграриев своей техникой копать окопы. Оккупационные власти так называемой " ЛНР " в Сватовском районе призывают фермеров начать посевную. Будущий урожай будет национализирован в пользу России, лишь небольшая доля останется фермерам.

"Враг вывозит во временно оккупированный Крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров. Оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут быть сообщения жителей Севастополя, которые рассказывают, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", - написала Денисова.

Также она добавила, что очевидцы из АР Крым сообщают, что на полуострове началась продажа овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсонщины. За последнюю неделю на оптовый рынок доставили более 40 тонн капусты и редиса.

Напомним, российские СМИ распространяют информацию о создании в Херсонской области на оккупированной территории новых "админстраций".

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