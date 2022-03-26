В Херсонской области оккупанты терроризируют местное население: проводят обыски в домах
В Херсонской области в населенных пунктах российские оккупанты осуществляют террор к местному населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Сообщается, что оккупанты осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей.
"В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.
К тому же, есть случаи похищения женщин и пытки местных жителей.
Ранее мы сообщали, что в Харькове российские оккупанты обстреляли жилые дома.
Также мы писали, что в Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты.
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