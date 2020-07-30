В Херсонской области мужчина устроил стрельбу в доме, есть раненый

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками КОРД провели спецоперацию
В одном из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате пострадал один человек.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.
Полицейские во взаимодействии с сотрудниками КОРД окружили здание. Спецоперация была проведена без применения оружия, как сообщают в полиции. Мужчину задержали.
Напомним, в Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль.
Отметим, под Киевом неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, в котором был мужчина и его сын.
Кроме того, в Николаеве возле бизнес-центра по пр. Центральном произошла стрельба, в ходе которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен.