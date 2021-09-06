В Херсонской области микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летней дочерью

Отмечается, что ДТП произошло на улице Центральной. Как сообщил полиции 33-летний водитель грузового микроавтобуса "Рено Трафик", женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном месте.

"Водитель не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударил пешеходов. В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9 - летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. У водителя взяли анализы для установления наличия в его организме алкоголя или наркотических средств.

Фото: в Херсонской области произошла смертельная авария (facebook.com/khersonpolice.official)