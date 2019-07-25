В Херсонской области массово отравились дети

В селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы. Это дети в возрасте от 8 до 14 лет.

Также вчера в Днепре отравились 17 работников одного из предприятий. У них диагностировали пищевое отравление.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области из-за отравления на свадьбе пострадали по меньшей мере 84 человека.

Кроме этого, в Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей с детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера.

РБК-Украина писало, что 18 июня, в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.