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В Херсонской области коронавирусом заразились более десяти медиков

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 18:30
В Херсонской области коронавирусом заразились более десяти медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На самоизоляции находятся 202 медика

В Херсонской области коронавирусом заразились 12 медицинских работников. Об этом сообщил руководитель областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, Юрий Ромаскевич, передают местные СМИ.

Также он сообщил, что по состоянию на 10 апреля, на самоизоляции находятся 202 медработника.

"Трое инфицированных из двенадцати - из Голопристанского района. Девять - с Алешковского. У одиннадцати человек - состояние удовлетворительное. Они не нуждаются в госпитализации и находятся на лечении дома. Один человек находится в инфекционной больнице. У нее состояние средней степени тяжести ", - заявил Ромаскевич.

Он добавил, что большинство людей осознанно или нет, имея признаки заболевания коронавирусом, шли к врачам и не предупреждали их об этом.

"Поэтому сегодня среди 27 инфицированных COVID-19, мы имеем 12 медицинских работников ", - отметил Ромаскевич.

Напомним, в Херсонской области закрывают на выходные районный центр Олешки. В частности, в город будут пропускать лишь местных жителей, на выезд не будут пропускать никого. Также полностью закрывают село Малые Копани.

Всего в Украине по последним данным Министерства здравоохранения лабораторно подтверждено 2203 случая заражения COVID-19. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев. 61 украинец выздоровел, повторное тестирование на коронавирус показало отрицательные результаты.

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