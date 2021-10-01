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В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за 1 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители предотвратили заказное убийство фермера в Херсонской области. Его планировал "ликвидировать" конкурент за 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, заказчиком и организатором убийства оказался местный фермер.

"Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, что должно было усилить его собственные позиции в регионе", - рассказали в полиции.

Однако исполнитель, по информации правоохранителей, сообщил о намерениях фермера сотрудников СБУ.

После чего силовики задержали организатора во время передачи им "последнего транша "вознаграждения".

Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Фото: в Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за 1 млн гривен (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности УкраиныХерсонская область