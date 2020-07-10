В Херсонской области на базе отдыха выявили COVID-19, отдыхающих изолировали

Отдыхающих и работников базы отдыха изолировали в заведении
В пятницу, 10 июля, на базе отдыха в селе Стрелковое в Херсонской области выявили COVID-19 у работника. 26-летний мужчина был госпитализирован.
Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
По его словам, COVID-19 был выявлен во время планового ПЦР-тестирование обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области.
"Симптомов наличия коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное", - сообщил Гусев.
Он отметил, что на базе отдыха находилось 165 человек. Всех их изолировали в заведении. Они находятся под присмотром врачей.
"Сейчас работают медработники, осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования", - заявил Гусев.
Напомним, в Украине третий день подряд фиксируют более 800 новых случаев заболевания COVID-19.
Кроме того, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина.