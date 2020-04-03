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В Херсонской обл. открыли уголовное дело из-за нарушения норм при выдаче тела умершего от COVID-19

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 19:45
В Херсонской обл. открыли уголовное дело из-за нарушения норм при выдаче тела умершего от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Виновным может грозить до трех лет лишения свободы

В Херсонской области полиция открыла уголовное производство в отношении сотрудников районной больницы по факту возможного нарушения норм предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что работники больницы не дождавшись результатов сделанного лабораторного исследования на коронавирус, выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины COVID-19.

Как установили правоохранители, в Олешковскую центральную районную больницу была госпитализирована 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом - пневмония. У нее отобрали материалы для проведения лабораторного исследования на наличие коронавируса. К сожалению, пациентка умерла.

"Работники районной больницы допустили нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней. 1 апреля они выдали родным для погребения тело женщины, не получив окончательных результатов тестирования", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тело было погребено без соблюдения требований распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера госуровня, связанной с распространением коронавируса, что заведомо могло повлечь распространение этого заболевания.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" Уголовного кодекса Украины. Виновным может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Так, в области официально зафиксировано 14 случаев заболевания.

Отметим, что по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом. Из них - 23 летальных.

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