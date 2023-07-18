У Херсонській області затримали військову, яка здавала РФ дані про дрони ЗСУ

Чим займалась військовослужбовиця ЗСУ

Фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні і виконує бойові завдання на передовій. За вказівкою російської спецслужби зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони.

"Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

Яку ще інформацію намагалась передати окупантам зрадниця

Також агентка ГРУ намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ. Крім цього, вона відстежувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

"У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" її до РФ і видати російський паспорт", - додали в СБУ.

Як правоохоронці її змогли виявити і що їй тепер загрожує

Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об’єкти. За даними слідства, контрактниця була дистанційно завербована на початку цього року кадровим співробітником гру з позивним "Дімка".

"У поле зоре російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі "Вконтакте". Надалі зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів", - пояснили в СБУ.

Фото: затримана військовослужбовиця ЗСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Їй повідомили про підозру у державній зраді, наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Затримання колаборантів і зрадників

Правоохоронці затримали жителя Криму, який з січня 2023 року добровільно воював проти України з боку Росії.

Також СБУ затримала інформатора, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську 27 червня, коли загинули 12 людей. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.

У Донецькій області Служба безпеки затримала інформатора російської ФСБ, який перетворив власну домівку на "спостережний пункт" за ЗСУ і передавав окупантам інформацію про пересування українських військ та техніки.