У Херсонській області загинув сапер, ще кілька отримали поранення, - Зеленський

У неділю, 13 листопада, під час розмінування у деокупованій частині Херсонської області загинув сапер. Ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Насамперед це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування", - розповів президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 13 листопада, автомобіль із співробітниками "Укрзалізниці" підірвався на міні у звільненій частині Херсонської області.

Також ми писали, що мешканців Херсона закликали не наближатися завтра, 14 листопада, до центральної частини міста через роботи з розмінування.

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