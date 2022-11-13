У Херсонській області заборонили користуватися водним транспортом: що відомо

"Заборонити з 13 по 18 листопада 2022 року включно користуватися всіма видами водного транспорту на водних об'єктах у межах Херсонської області", - сказано у ньому.

Повідомляється, що заборону вводять задля безпеки громадян на водних об'єктах.

Нагадаємо, що 11 листопада в ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ заходять у місто, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Президент України Володимира Зеленського зазначив ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області протягом останніх днів.

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