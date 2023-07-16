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В Херсонській області внаслідок обстрілів минулої доби загинув цивільний

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Неділя 16 липня 2023 08:20
В Херсонській області внаслідок обстрілів минулої доби загинув цивільний Фото: в Херсонській області внаслідок обстрілів минулої доби загинув цивільний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 15 липня, внаслідок ворожих обстрілів по Херсонській області, загинув цивільний.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Прокудін, протягом доби ворог здійснив 69 обстрілів області, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС. Також використовував БпЛА.

По Херсону було запущено 10 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Адміністративну будівлю, магазин та територію складських приміщень в Бериславському районі", - додає Прокудін.

Внаслідок російської агресії загинув цивільний.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації українськими військовими Херсону, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок ударів по Бериславському району 12 липня, постраждав цивільний. Тоді ж ворог завдав артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

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Херсонська область Російська Федерація
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