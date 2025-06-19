У Херсонській області внаслідок атаки дрона загинув працівник обленерго

У Херсонській області внаслідок ворожої атаки безпілотного літального апарату (БпЛА) загинув 38-річний електрослюсар служби підстанцій Олексій Бевза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.
Чоловік загинув під час виконання відновлювальних робіт після попереднього обстрілу.
У загиблого залишилась дружина та донька.
"Міністерство енергетики України висловлює щирі співчуття родині загиблого. Росія знову вчинила воєнний злочин, цілеспрямовано атакувавши цивільного працівника", - додає Міненерго.
Росія продовжує завдавати ударів по території України, зосереджуючи увагу, у тому ж числі, й на енергетиці чи цивільній інфраструктурі. Атаки здійснюються як у прифронтових регіонах, так і в глибокому тилу, що створює постійну загрозу для населення.
До атак безпілотниками російські терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 19 червня ворог запустив проти України 104 дрони. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 88 з них.
17 червня росіяни атакували дронами підрозділ ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого двоє працівників отримали поранення.
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