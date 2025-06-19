У Херсонській області внаслідок атаки дрона загинув працівник обленерго

Обстріли України з боку Росії

Росія продовжує завдавати ударів по території України, зосереджуючи увагу, у тому ж числі, й на енергетиці чи цивільній інфраструктурі. Атаки здійснюються як у прифронтових регіонах, так і в глибокому тилу, що створює постійну загрозу для населення.

До атак безпілотниками російські терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 19 червня ворог запустив проти України 104 дрони. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 88 з них.

17 червня росіяни атакували дронами підрозділ ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого двоє працівників отримали поранення.

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