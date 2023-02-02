У Херсонській області виявили тіла п’яти людей, які загинули від обстрілів РФ (фото)

На території Станіславської громади у Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Тіла належать мешканцям Станіславської громади, серед яких жінка. Усі вони загинули в період березень-квітень 2022 року, коли російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права обстрілювали населені пункти", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.