У Херсонській області виявили тіла п’яти людей, які загинули від обстрілів РФ (фото)

На території Станіславської громади у Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"Тіла належать мешканцям Станіславської громади, серед яких жінка. Усі вони загинули в період березень-квітень 2022 року, коли російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права обстрілювали населені пункти", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.
Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.
Нагадаємо, що у Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яку російський військовий розстріляв у спину.
В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.
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