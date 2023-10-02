У Херсонській області демінер без ліцензії загинув від підриву на вибуховому пристрої

Близько 15:00 поблизу села Чкалове Великоолександрівської громади під час обробітку землі водій трактора наїхав на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував.

Фото: Чкалове (google.com/maps)

"Від отриманих травм чоловік загинув. На місці події працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Інформація від обласної адміністрації

"Як виявилося, це не тракторист. А псевдо розміновувач, який не мав ліценції на проведення таких небезпечних робіт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що власник одного з фермерських господарств усно домовився з жителями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів.

"Найняті "експерти" не мали ліцензій. Для розмінування вони використовували трактор замовника. Тільки додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування", - пояснили в ОВА.

За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці.

Небезпека мін під час сільськогосподарських робіт

Після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року на звільнених з окупації територіях залишилися "подарунки" окупантів у вигляді мін та розтяжок.

За даними аналітичного центру Globsec, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершуючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".

Вчора під час польових робіт в Харківській області на російській міні підірвався комбайн. В результаті інциденту постраждав водій.