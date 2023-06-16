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В Херсонській області росіяни виганяють людей з їхніх домівок, застосовуючи тортури, - ЦНС

Фото:в Херсонській області росіяни виганяють людей з їхніх домівок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни виселяють людей з їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За їхньою інформацією, таке відбувається в Голій Пристані та Олешках.

Після відселення, будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій.

Ситуація в Херсонській області

Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня і Олешки, і Гола Пристань опинились під водою. В той час як на правому березі Дніпра була організована евакуація, на лівому - в тій самій Голій Пристані - на порятунок можна було розраховувати лише за хабар.

Крім цього, містян змушували дякувати російським "рятівникам" на камеру.

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Херсонська область