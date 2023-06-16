В Херсонській області росіяни виганяють людей з їхніх домівок, застосовуючи тортури, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни виселяють людей з їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За їхньою інформацією, таке відбувається в Голій Пристані та Олешках.
Після відселення, будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій.
Ситуація в Херсонській області
Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня і Олешки, і Гола Пристань опинились під водою. В той час як на правому березі Дніпра була організована евакуація, на лівому - в тій самій Голій Пристані - на порятунок можна було розраховувати лише за хабар.
Крім цього, містян змушували дякувати російським "рятівникам" на камеру.
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