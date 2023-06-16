ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсонській області росіяни виганяють людей з їхніх домівок, застосовуючи тортури, - ЦНС

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 05:17
В Херсонській області росіяни виганяють людей з їхніх домівок, застосовуючи тортури, - ЦНС Фото:в Херсонській області росіяни виганяють людей з їхніх домівок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни виселяють людей з їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За їхньою інформацією, таке відбувається в Голій Пристані та Олешках.

Після відселення, будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій.

Ситуація в Херсонській області

Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня і Олешки, і Гола Пристань опинились під водою. В той час як на правому березі Дніпра була організована евакуація, на лівому - в тій самій Голій Пристані - на порятунок можна було розраховувати лише за хабар.

Крім цього, містян змушували дякувати російським "рятівникам" на камеру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом