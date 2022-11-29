В Херсонській області росіяни вбили відомого мецената та його сина

"Сьогодні поховають Анатолія і Олександра Прокопчуків. Батько та син були вбиті та закатовані в лісі під Новою Каховкою на Херсонщині. Анатолій був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської. Відомий благодійник, меценат, патріот, християнин, він міг ще так багато зробити для нашої країни та своєї родини, в якій з дружиною виховувати сімох дітей - доньку і шістьох синів, в тому числі одного неповнолітнього. Але не судилося", - розповів він.

За його словами, Анатолія з 19-річним сином викрали та вбили у лісі. Їх тіла були понівечені до непізнаваності.