UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області росіяни вбили відомого мецената та його сина

Фото: в Херсонській області росіяни вбили відомого мецената та його сина (ілюстрація/t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

В Херсонській області окупанти вбили пастора Української церкви християн віри євангельської, відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

"Сьогодні поховають Анатолія і Олександра Прокопчуків. Батько та син були вбиті та закатовані в лісі під Новою Каховкою на Херсонщині. Анатолій був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської. Відомий благодійник, меценат, патріот, християнин, він міг ще так багато зробити для нашої країни та своєї родини, в якій з дружиною виховувати сімох дітей - доньку і шістьох синів, в тому числі одного неповнолітнього. Але не судилося", - розповів він.

За його словами, Анатолія з 19-річним сином викрали та вбили у лісі. Їх тіла були понівечені до непізнаваності.

Нагадаємо, СБУ виявила ще одну катівню окупантів у Херсоні.

Також повідомлялося, що росіяни замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні. Міну знайшли навіть під принтером.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьВійна в Україні