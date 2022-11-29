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В Херсонській області росіяни вбили відомого мецената та його сина

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Херсон, Вівторок 29 листопада 2022 10:38
В Херсонській області росіяни вбили відомого мецената та його сина Фото: в Херсонській області росіяни вбили відомого мецената та його сина (ілюстрація/t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

В Херсонській області окупанти вбили пастора Української церкви християн віри євангельської, відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

"Сьогодні поховають Анатолія і Олександра Прокопчуків. Батько та син були вбиті та закатовані в лісі під Новою Каховкою на Херсонщині. Анатолій був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської. Відомий благодійник, меценат, патріот, християнин, він міг ще так багато зробити для нашої країни та своєї родини, в якій з дружиною виховувати сімох дітей - доньку і шістьох синів, в тому числі одного неповнолітнього. Але не судилося", - розповів він.

В Херсонській області росіяни вбили відомого мецената та його сина

За його словами, Анатолія з 19-річним сином викрали та вбили у лісі. Їх тіла були понівечені до непізнаваності.

Нагадаємо, СБУ виявила ще одну катівню окупантів у Херсоні.

Також повідомлялося, що росіяни замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні. Міну знайшли навіть під принтером.

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