У Херсонській області поліція виявила тіла трьох людей, які загинули через обстріли РФ

У Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.
"Під час проведення стабілізаційних заходів у с. П’ятихатки на території кількох домоволодінь поліцейські виявили поховання трьох місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мова йде про 80-річну жінку, 59-річного та 43-річного чоловіків. Встановлено, що всі загинули у жовтні-листопаді минулого року внаслідок обстрілів населеного пункту військами РФ.
"Односельці поховали загиблих у них на подвір’ях. Наразі тривають розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у поліції.
Нагадаємо, що у Харківській області поліцейські виявили тіла двох людей, які загинули від обстрілів військових РФ.
Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.
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