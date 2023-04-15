У Херсонській області хлопець вистрілив зі знайденого гранатомета та отримав поранення

У Херсонській області хлопець знайшов гранатомет. Він випадково вистрілив зі зброї та отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.
Як зазначають у відомстві, інцидент стався у селі Петропавлівка.
"18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет і приніс його додому. Він вирішив ближче розглянути знахідку і випадково вистрілив зі зброї", - сказано в повідомленні ОВА.
Внаслідок інциденту він отримав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Постраждалого госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.
В ОВА наголошують, що про знахідку зброї, вибухівки чи боєприпасів необхідно повідомити військових, правоохоронців чи рятувальників. Чіпати знайдене озброєння заборонено.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на міні підірвався мирний житель.
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