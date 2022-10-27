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В Херсонській області під час розмінування територій загинув полковник поліції

Фото: в Херсонській області під час розмінування територій загинув полковник поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсонській області в Бериславському районі під час розмінування територій загинув керівник вибухотехніків обласної поліції Олександр Козюра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.

Зазначається, що Козюра разом зі своїми колегами проводили розмінування лісосмуги поблизу населеного пункту Білоусове Великоолександрівської територіальної громади.

"На жаль, 42-річний полковник поліції в ході виконання службових обов’язків загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет, що залишили після себе російські загарбники", - додає пресслужба.

У чоловіка залишилися дружина й двоє дітей віком 5 та 10 років.

Фото: Олександр Козюра (t.me/UA_National_Police)

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