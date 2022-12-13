У Херсонській області ексгумували тіло чоловіка, який загинув від артилерійської атаки РФ

У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"У квітні 2022 року 64-річний мешканець Станіславської громади перебував на території власного домоволодіння. В цей час окупанти з артилерії почали обстрілювати населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Слідчі зазначають, що чоловіка поранило уламками та він загинув на місці. Тіло загиблого односельці поховали на його подвір’ї.

"Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи", - пояснили у прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.