У Херсонській області ексгумували тіло чоловіка, який загинув від артилерійської атаки РФ
У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"У квітні 2022 року 64-річний мешканець Станіславської громади перебував на території власного домоволодіння. В цей час окупанти з артилерії почали обстрілювати населений пункт", - йдеться у повідомленні.
Слідчі зазначають, що чоловіка поранило уламками та він загинув на місці. Тіло загиблого односельці поховали на його подвір’ї.
"Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи", - пояснили у прокуратурі.
Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.
Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області. На тілі одного з них були сліди насильницької смерті.
В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.
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