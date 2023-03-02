В Херсонській області ексгумували тіла двох чоловіків, яких закатували військові РФ

Правоохоронці виявили тіла двох жителів Херсона, яких російські військові закатували до смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовців РФ з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили місце поховання замордованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл. При поверховому огляді трупів виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких і переламані ребра.

"Наразі трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.