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В Херсонській області ексгумували тіла двох чоловіків, яких закатували військові РФ

Фото: В Херсонській області ексгумували тіла двох чоловіків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили тіла двох жителів Херсона, яких російські військові закатували до смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовців РФ з різницею майже у місяць незаконно затримали чоловіків. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили місце поховання замордованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл. При поверховому огляді трупів виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких і переламані ребра.

"Наразі трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Бериславському районі Херсонської області правоохоронці ексгумували тіла восьми людей, які загинули від обстрілів російської армії.

Правоохоронці провели ексгумацію тіл чоловіка та дитини у селі Посад-Покровське (Херсонська область), які загинули від обстрілів армії РФ.

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