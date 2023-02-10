UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області ексгумували тіла двох людей, яких розстріляли військові РФ

Фото: У Херсонській області ексгумували тіла двох людей, яких розстріляли військові РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких військові РФ розстріляли у смт Велика Олександрівка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків – власника будинку та його сусіда. Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що під час ексгумації та огляду трупів попередньо встановлено: в одного кульове поранення у голову, у іншого - в шию.

"Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гільзи від вогнепальної зброї та інші докази. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіл чоловіка та дитини у селі Посад-Покровське (Херсонська область), які загинули від обстрілів армії РФ.

Також на території Станіславської громади у Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні