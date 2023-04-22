У Херсонській області через російську вибухівку загинув чоловік

"У Великоолександрівській громаді через вибухівку, залишену росіянами, загинув мирний житель", - повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка.

Там 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет та отримав травми несумісні з життям.

"Памʼятайте, що мінна небезпека в Херсонській області, - надзвичайно висока", - наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Харківській області жінка підірвалась на вибухівці на ринку.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний цивільний.

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