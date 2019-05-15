Херсонский горсуд 27 мая начнет рассматривать дело об убийстве Гандзюк

Херсонский городской суд 27 мая начнет рассмотрение дела об убийстве общественной активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Заседание суда начнется в 11:00, дело будет вести судья Юлия Бочко.

Обвиняемыми в умышленном тяжком нанесении телесных повреждений Гандзюк выступают Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Сергей Торбин и Виктор Горбунов.

Напомним, 8 мая сообщалось, что ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве Екатерины Гандзюк. В пресс-службе добавили, что государственное обвинение по делу будет поддерживать ГПУ.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение пять лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) изменено ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение предполагаемым организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому, над которым идет суд.

Также ГПУ изменила подозрение подозреваемому в заказе убийства Владиславу Мангеру.